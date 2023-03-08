В октябре 2022 года французский полузащитник объявил о завершении игровой карьеры из-за травмы. Сидеть дома или раздавать интервью не входит в планы Рибери, он четко знает, чем хотел бы заниматься.

Рибери назвал ужасную причину завершения карьеры: "Пригодится операция, чтобы вести хотя бы привычную жизнь"

"Стать тренером? Это моя цель. Сейчас готовлюсь к сдаче экзаменов. Должность тренера позволит мне снова открыть этот адреналин и то давление, которое сопровождает ежедневные тренировки и матчи. Я не могу жить без этого. Мне это нужно, чтобы быть счастливым", – цитирует Рибери L'Équipe со ссылкой на Sport-Bild.

Напомним, что Рибери выступал за Баварию с 2007 по 2019 годы. В составе немецкого клуба он выиграл 12 трофеев. В сезоне 2012/13 вместе с мюхнцами француз стал победителем Лиги чемпионов.

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