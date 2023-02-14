Пеп Гвардіола перепросив у Стівена Джеррарда за недоречні слова про його помилку 2014 року, яка коштувала Ліверпулю чемпіонства.

"Чи винен Манчестер Сіті в тому, що Джеррард послизнувся на Енфілді? Я поважаю Стівена, але той момент належить нам". Таку фразу нещодавно вимовив головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, коли відповідав на запитання журналістів з приводу звинувачення "містян" у фінансових порушеннях.

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Наприкінці сезону 2013/14, коли Ліверпуль лідирував у турнірній таблиці АПЛ і був головним фаворитом на чемпіонство, "червоні" поступилися вдома Челсі з рахунком 0:2. У першому голі ліверпульської команди був винен її капітан Стівен Джеррард, який послизнувся на рівному місці й дав змогу суперникові здійснити відбір м'яча. За підсумками того сезону чемпіонський титул виграв Манчестер Сіті.

"Я перепрошую у Стівена Джеррарда за свої необов'язкові і дурні коментарі, які я зробив минулого разу. Він знає, як сильно ним і його кар'єрою я захоплююся. Мені соромно за себе, тому що він цього не заслуговує. Я перепросив у нього особисто, але тепер я хочу зробити це ще й публічно. Мої висловлювання були недоречними", – наводить Manchester Evening News слова Гвардіоли.

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