"Сподіваюся, єдиною причиною для мого звільнення можуть бути лише результати. Це єдине, через що тренери отримують цю посаду або втрачають. Я не зрушу з цього місця. Запевняю вас – я хочу залишитися більше, ніж будь-коли.

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Іноді у мене виникали сумніви, адже 7 років це багато. Тепер я точно не хочу йти. Це не тому, що люди кажуть: "Пепе, вони збрехали тобі". Клуб не брехав мені. Згадайте, що сталося зі звинуваченнями УЄФА. Це той самий випадок. Чому я не маю довіряти своїм людям?" – наводить слова Гвардіоли Eurosport.

Нагадаємо, лише в листопаді іспанець продовжив свій контракт з Ман Сіті до літа 2025 року. Кілька днів тому АПЛ висунула клубу звинувачення у фінансових махінаціях, за які загрожує зняття очок або взагалі позбавлення місця в еліті.

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