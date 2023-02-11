Гвардіола зробив заяву щодо свого майбутнього в Ман Сіті – фінансовий скандал не залишив вибору
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не має жодних сумнівів, де він хоче продовжити кар'єру.
"Сподіваюся, єдиною причиною для мого звільнення можуть бути лише результати. Це єдине, через що тренери отримують цю посаду або втрачають. Я не зрушу з цього місця. Запевняю вас – я хочу залишитися більше, ніж будь-коли.
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Іноді у мене виникали сумніви, адже 7 років це багато. Тепер я точно не хочу йти. Це не тому, що люди кажуть: "Пепе, вони збрехали тобі". Клуб не брехав мені. Згадайте, що сталося зі звинуваченнями УЄФА. Це той самий випадок. Чому я не маю довіряти своїм людям?" – наводить слова Гвардіоли Eurosport.
Нагадаємо, лише в листопаді іспанець продовжив свій контракт з Ман Сіті до літа 2025 року. Кілька днів тому АПЛ висунула клубу звинувачення у фінансових махінаціях, за які загрожує зняття очок або взагалі позбавлення місця в еліті.
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