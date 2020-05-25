"Мені почали погрожувати бандити": екс-нападника Ворскли залякували через небажання підписувати контракт

Колишній нападник Ворскли Каталін Лікіою пригадав, як переходив у полтавський клуб.

"Пам'ятаю, ми грали з Тирасполем, і я забив класний гол. Після цього мені дзвонили з десяток різних агентів, і кожен пропонував підписати з ними договір, обіцяючи натомість, що влаштує мене мало не в клуб топ-5. Але я не хотів так працювати, а відразу сказав, запропонуйте конкретний варіант. Був один український агент з Вінниці, який знайшов варіант з Ворсклою. На той момент це була конкретна пропозиція, і я погодився.

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Мені запропонували дуже маленьку зарплату. Подумали, що я повний дурень. Але я ж знав, які гроші платять в Україні і не хотів погоджуватися на їхні умови. Приїхав з Ворсклою на збір до Туреччини і мені почали погрожувати бандити. Сказали, або погоджуюся на зниження зарплати, або вони відберуть мій паспорт, і я не виберуся назад. Чесно скажу, тоді дуже злякався і уявляв найгірші варіанти. Думав, що мене можуть навіть побити або покалічити.

Мені допоміг Аркадій Запорожану (молдавський агент ФІФА. – прим). Я подзвонив йому, він мене відразу заспокоїв, сказав, щоб я не нервував і що ніхто мене в Туреччині не вб'є. Потім він сам поговорив з ким треба, і все вирішилося добре", – цитує Лікіою moldfootball.

Нагадаємо, румунський форвард виступав за український клуб з 2006 по 2008 роки. За цей час Каталін зіграв за Ворсклу 31 матч, в яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

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