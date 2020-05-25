"Мне стали угрожать бандиты": экс-нападающего Ворсклы запугивали из-за нежелания подписывать контракт

Бывший нападающий Ворсклы Каталин Ликиою вспомнил, как переходил в полтавский клуб.

"Помню, мы играли с Тирасполем, и я забил классный гол. После этого мне звонили с десяток разных агентов, и каждый предлагал подписать с ними договор, обещая взамен, что устроит меня чуть ли не в клуб топ-5. Но я не хотел так работать, а сразу сказал, предложите конкретный вариант. Был один украинский агент из Винницы, который нашел вариант с Ворсклой. На тот момент это было конкретное предложение, и я согласился.

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Мне предложили очень маленькую зарплату. Подумали, что я полный дурак. Но я знал, какие деньги платят в Украине и не хотел соглашаться на их условия. Приехал с Ворсклой на сбор в Турцию и мне начали угрожать бандиты. Сказали, или согласен на снижение зарплаты, или они отберут мой паспорт, и я не выберусь обратно. Честно скажу, тогда очень испугался и представлял худшие варианты. Думал, что меня могут даже побить или покалечить.

Мне помог Аркадий Запорожану (молдавский агент ФИФА. – прим). Я позвонил ему, он меня сразу успокоил, сказал, чтобы я не нервничал и никто меня в Турции не убьет. Затем он сам поговорил с кем надо, и все решилось хорошо", – цитирует Ликиою moldfootball.

Напомним, румынский форвард выступал за украинский клуб с 2006 по 2008 годы. За это время Каталин сыграл за Ворсклу 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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