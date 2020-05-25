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Динамо – в топ 5 команд Європи за кількістю ігрового часу в клубних вихованців у національному чемпіонаті

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Динамо – в топ 5 команд Європи за кількістю ігрового часу в клубних вихованців у національному чемпіонаті
Динамо / Фото з відкритих джерел

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував демографічний аналіз сезону-2019/20 у топ-31 європейських лігах. 

CIES на своєму сайті представив оригінальне дослідження, одним з параметрів якого став відсоток зіграного часу клубними вихованцями у національному чемпіонаті (дані на 20 травня 2020 року).

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Першу сходинку у цьому рейтингу посіла чеська Сігма. За нею розташувались словацька Жиліна та угорський Дебрецен. Київське Динамо опинилось на четвертому місці – вихованці київського клубу в матчах УПЛ провели на полі 52,5% з можливого ігрового часу. Замикає п'ятірку датський Ольборг.

Серед клубів українського чемпіонату у топ-3 також увійшли львівські Карпати і полтавська Ворскла. Найгірші показники у Львова та Десни.

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УПЛ Львів Львів Сігма Сігма Динамо Динамо Ворскла Ворскла Карпати Карпати Жиліна Жиліна Дебрецен Дебрецен Десна Десна Ольборг Ольборг
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