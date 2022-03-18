Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард не стримував емоцій після переможного гола в доданий арбітром час у 20-му турі АПЛ.

Алекс Івобі забив на 90+9 хвилині поєдинку проти Ньюкасла. Гудісон Парк вибухнув емоціями, як і наставник "ірисок". Таке святкування мало свої наслідки. Після матчу Лемпард з'явився в ефірі Amazon Prime і здивував усіх.

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"До речі, я зламав руку під час святкування, – сказав Френк і додав: – Але я приймаю це як плату за три очки. Тоді я цього не усвідомлював, а гра ще йшла і моя рука почала тремтіти. Хоча мені було все одно! Вже говорив з клубним лікарем, він дав мені кілька таблеток, я б міг випити пиво чи навіть два".

У момент спілкування наставник ліверпульців продемонстрував свою руку експертам і ведучим, а вже на прес-конференції наглядно показав, як він міг її зламати.

Frank Lampard broke his hand celebrating Everton's late win over Newcastle United pic.twitter.com/Nrnmk1ohme — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 18, 2022

Зауважимо, перемога була надважливою для Евертона, який зазнав поразок у чотирьох попередніх матчах АПЛ поспіль. Зараз в команди Віталія Миколенка 17-та сходинка, до зони вильоту лише три пункти.

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