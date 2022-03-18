"Мне было все равно": Лэмпард сломал руку, празднуя драматическую победу Эвертона над Ньюкаслом
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард не сдерживал эмоций после победного гола в добавленное арбитром время.
Алекс Ивоби забил на 90+9 минуте поединка 20-го тура АПЛ против Ньюкасла. Гудисон Парк взорвался эмоциями, как и наставник "ирисок". Такое празднование имело свои последствия. После матча Лэмпард появился в эфире Amazon Prime и удивил всех.
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"Кстати, я сломал руку во время празднования, – сказал Фрэнк и добавил: – Но я принимаю это как плату за три очка. Тогда я этого не осознавал, а игра еще шла и моя рука начала дрожать. Хотя мне было все равно! Уже говорил с клубным врачом, он дал мне несколько таблеток, я мог бы выпить пиво или даже два".
В момент общения наставник ливерпульцев продемонстрировал свою руку экспертам и ведущим, а уже на пресс-конференции показал, как он мог ее сломать.
Заметим, победа была сверхважной для Эвертона, потерпевшего поражение в четырех предыдущих матчах АПЛ подряд. Сейчас у команды Виталия Миколенко 17-е место, к зоне вылета всего три пункта.
Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис.