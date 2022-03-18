Алекс Ивоби забил на 90+9 минуте поединка 20-го тура АПЛ против Ньюкасла. Гудисон Парк взорвался эмоциями, как и наставник "ирисок". Такое празднование имело свои последствия. После матча Лэмпард появился в эфире Amazon Prime и удивил всех.

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"Кстати, я сломал руку во время празднования, – сказал Фрэнк и добавил: – Но я принимаю это как плату за три очка. Тогда я этого не осознавал, а игра еще шла и моя рука начала дрожать. Хотя мне было все равно! Уже говорил с клубным врачом, он дал мне несколько таблеток, я мог бы выпить пиво или даже два".

В момент общения наставник ливерпульцев продемонстрировал свою руку экспертам и ведущим, а уже на пресс-конференции показал, как он мог ее сломать.

Фрэнк Лэмпард сломал руку, празднуя последнюю победу «Эвертона» над «Ньюкасл Юнайтед » pic.twitter.com/Nrnmk1ohme — Новости Sky Sports (@SkySportsNews) 18 марта 2022 г.

Заметим, победа была сверхважной для Эвертона, потерпевшего поражение в четырех предыдущих матчах АПЛ подряд. Сейчас у команды Виталия Миколенко 17-е место, к зоне вылета всего три пункта.