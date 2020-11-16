"Мені було прикро і боляче через те, що я пішов – я вже це сказав. Але коли зачиняють одні двері, то відкриваються ще п'ять. Я там, де цінують мою роботу, професіоналізм і відданість. Я відчуваю гордість, адже знайшов щастя і зараз насолоджуюся цим моментом.

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Не думаю, що Барселона має проблеми через мою відсутність. Я повинен був прийняти це, я став не потрібен. Кожна людина може робити висновки. Зараз я повинен жити подарунком, який отримав у Атлетіко", – резюмував Суарес у коментарі Marca.

Нагадаємо, мадридці прийматимуть Барселону вже 21 листопада. У міжсезоння Суарес покинув каталонський гранд, а зараз зіграє свій перший поєдинок проти "блаугранас".

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