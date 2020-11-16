"Мне было обидно и больно из-за того, что я ушел – я уже это сказал. Но когда закрывают одну дверь, то открывается еще пять. Я там, где ценят мою работу, профессионализм и преданность. Я чувствую гордость, ведь нашел счастье и сейчас наслаждаюсь этим моментом.

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Не думаю, что Барселона имеет проблемы из-за моего отсутствия. Я должен был принять это, я стал не нужен. Каждый человек может делать выводы. Сейчас я должен жить подарком, который получил в Атлетико", – резюмировал Суарес в комментарии Marca.

Напомним, мадридцы будут принимать Барселону уже 21 ноября. В межсезонье Суарес покинул каталонский гранд, а сейчас сыграет свой первый поединок против "блаугранас".

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