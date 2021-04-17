"Якби Шахтар сьогодні переміг, то ускладнив би наше становище. Тим паче, що у нас складні матчі попереду – Ворскла, Маріуполь. Гра була рівною, хороше тактичне протистояння.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Вони більше контролювали м'яч, будували гру. Ми дуже організовано діяли в обороні і не дали Шахтарю створити жодного моменту біля наших воріт. Не було видовищної гри. Це нормально, коли вирішується дуже багато. Чемпіонат виграється завдяки організації гри в захисті та швидким переходам у контратаки зі взяттям воріт.

Тиск цього матчу посприяв тому, що хлопці багато помилялися. Через важливість цього матчу було багато індивідуальних помилок. Особливо це стосується виходу з оборони в атаку. Однак результат мене дуже радує. Втім, це не скасовує того, наскільки розумно зіграли хлопці і виконали мою установку. Відсутність емоцій після перемоги над Шахтарем? Мені було нелегко", – сказав Луческу в ефірі програми Тур ONLINE.

Динамо переграло Шахтар і відкрило шлях до чемпіонства – Луческу може взяти титул вже наступного тижня