"Мені було нелегко": Луческу пояснив, чому не зміг відсвяткувати перемогу Динамо в Класичному
Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив перемогу над Шахтарем в рамках 22-го туру УПЛ.
"Якби Шахтар сьогодні переміг, то ускладнив би наше становище. Тим паче, що у нас складні матчі попереду – Ворскла, Маріуполь. Гра була рівною, хороше тактичне протистояння.
Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу
Вони більше контролювали м'яч, будували гру. Ми дуже організовано діяли в обороні і не дали Шахтарю створити жодного моменту біля наших воріт. Не було видовищної гри. Це нормально, коли вирішується дуже багато. Чемпіонат виграється завдяки організації гри в захисті та швидким переходам у контратаки зі взяттям воріт.
Тиск цього матчу посприяв тому, що хлопці багато помилялися. Через важливість цього матчу було багато індивідуальних помилок. Особливо це стосується виходу з оборони в атаку. Однак результат мене дуже радує. Втім, це не скасовує того, наскільки розумно зіграли хлопці і виконали мою установку. Відсутність емоцій після перемоги над Шахтарем? Мені було нелегко", – сказав Луческу в ефірі програми Тур ONLINE.
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