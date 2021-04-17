"Если бы Шахтер сегодня победил, то осложнил бы наше положение. Тем более, что у нас сложные матчи впереди – Ворскла, Мариуполь. Игра была равной, хорошее тактическое противостояние.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Они больше контролировали мяч, строили игру. Мы очень организованно действовали в обороне и не дали Шахтеру создать ни одного момента у наших ворот. Не было зрелищной игры. Это нормально, когда решается очень многое. Чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите и быстрым переходам в контратаки со взятием ворот.

Давление этого матча поспособствовало тому, что ребята много ошибались. Из-за важности этого матча было много индивидуальных ошибок. Особенно это касается выхода из обороны в атаку. Однако результат меня очень радует. Впрочем, это не отменяет того, насколько разумно сыграли ребята и выполнили мою установку. Отсутствие эмоций после победы над Шахтером? Мне было нелегко", – сказал Луческу в эфире программы Тур ONLINE.

Динамо обыграло Шахтер и открыло путь к чемпионству – Луческу может взять титул уже на следующей неделе