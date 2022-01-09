"Перехід в Аталанту став моєю помилкою. Вони вирішили підписати мене, хоча знали про проблеми зі здоров'ям. Гасперіні хотів мене взяти, попри те, що я рік лікувався. Я вирушив до Бергамо для проходження тестів, які тривали два дні.

Було очевидно, що мені бракувало сил, адже багато проблем, пов'язаних із травмою, я так і не подолав. Аталанта все ж вирішила взяти мене. Ідея була простою: дати два місяці, щоб набрати форму, і підпускати до першої команди.

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Через три дні тренувань моє коліно почало набрякати від болю. Вони одразу почали говорити: "Дарма ми взагалі взяли тебе". Клуб хотів зробити мене винним і змусив почуватися інвалідом. Я відіграв за них один матч із травмою. Та й то лише тому, що більше не було кого випустити.

Більше я не тренувався з першою командою, тільки з молодіжкою. Це було справжнє пекло. Мені потрібна була допомога, але я отримував усе що завгодно, крім неї. Я попросився назад до Валенсії, бо міг просто впасти у депресію", – цитує 29-річного італійця Calciomercato з посиланням на AS.

Піччіні провів у Аталанті першу половину сезону 2020/21. Зіграв 1 матч і достроково повернувся у Валенсію. У поточній кампанії вийшов на поле 8 разів. Цікаво, що за збірну Італії Піччіні дебютував у поєдинку проти України 10 жовтня 2018-го і відтоді зіграв за "Скуадру Адзурру" три матчі.

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