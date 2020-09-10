Екс-форвард Динамо Сергій Юран пояснив, чому свого часу опинився у португальському клубі, хоча мав попередні домовленості про трансфер на Туманний Альбіон.

"У мене вже були квитки в Ліверпуль. Нападник Іан Раш закінчував кар'єру. Мене вже оголосили в Ліверпулі. Летимо. Через три-чотири дні почали оформляти візу. Тоді київське Динамо курував відомий агент Піні Захаві. Він мені сказав летіти у Ліверпуль.

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Подумав: "Ну, здорово, класно, романтика". Вже поставили візу, але в останній момент сказали, що летимо в Бенфіку. Ну, здорово, Бенфіка так Бенфіка. Виявилося, що Ліверпуль 2 мільйони давав, а ці 2,8 мільйона", – сказав Юран у коментарі YouTube-каналу "Сичов подкаст і Денис Казанський".

Нагадаємо, Юран – вихованець луганської Зорі. З 1987 по 1991 роки захищав кольори Динамо, після чого перейшов у Бенфіку.

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