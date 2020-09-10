Экс-форвард Динамо Сергей Юран объяснил, почему в свое время оказался в португальском клубе, хотя имел предварительные договоренности о трансфере на Туманный Альбион.

"У меня уже были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Меня уже объявили в Ливерпуле. Летим. Через три-четыре дня начали оформлять визу. Тогда киевское Динамо курировал известный агент Пини Захави. Он мне сказал лететь в Ливерпуль.

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Подумал: "Ну, здорово, классно, романтика". Уже поставили визу, но в последний момент сказали, что летим в Бенфику. Ну, здорово, Бенфика так Бенфика. Оказалось, что Ливерпуль 2 миллиона давал, а эти 2,8 миллиона", – сказал Юран в комментарии YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Напомним, Юран – воспитанник луганской Зари. С 1987 по 1991 годы защищал цвета Динамо, после чего перешел в Бенфику.

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