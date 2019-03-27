"Мене турбує, що ФФУ досі не відреагувала", – Левченко прокоментував скандал з натуралізацією Мораєса

Екс-гравець збірної України Євген Левченко висловився щодо можливого отримання технічних поразок у матчах з Португалією та Люксембургом через натуралізацію нападника Жуніора Мораєса.

"Мене трохи насторожує, що ситуацію з натуралізації Мораеса все ще ніяк не прокоментували в ФФУ. Все в нормі, або паніка? Якими законами керуватиметься УЄФА: міжнародними чи місцевими?", – написав Левченко в своєму Twitter.

"От нех*р мені сьогодні робити", – Вацко відреагував на скаргу Люксембургу через натуралізацію Мораєса Україною

Нагадаємо, Федерація футболу Люксембурга подала скаргу в УЄФА щодо порушень правил натуралізації з боку ФФУ. Асоціація керується пунктом про те, що Жуніор не пробув на території України безперервні 5 років.