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"Мене турбує, що ФФУ досі не відреагувала", – Левченко прокоментував скандал з натуралізацією Мораєса

17:42 1062 Читать на русском
"Мене турбує, що ФФУ досі не відреагувала", – Левченко прокоментував скандал з натуралізацією Мораєса
Євген Левченко / соцмережі

Екс-гравець збірної України Євген Левченко висловився щодо можливого отримання технічних поразок у матчах з Португалією та Люксембургом через натуралізацію нападника Жуніора Мораєса.

"Мене трохи насторожує, що ситуацію з натуралізації Мораеса все ще ніяк не прокоментували в ФФУ. Все в нормі, або паніка? Якими законами керуватиметься УЄФА: міжнародними чи місцевими?", – написав Левченко в своєму Twitter.

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Нагадаємо, Федерація футболу Люксембурга подала скаргу в УЄФА щодо порушень правил натуралізації з боку ФФУ. Асоціація керується пунктом про те, що Жуніор не пробув на території України безперервні 5 років.

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Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна ФФУ Збірна України Євген Левченко Люксембург Люксембург УЄФА Португалія Португалія
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