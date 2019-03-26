Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса Україною

Федерація футболу Люксембургу (FLF) звернулася в УЄФА з проханням розглянути ситуацію щодо отримання українського громадянства Жуніором Мораєсом.

"Вчора після гри з Україною FLF була проінформована з різних джерел про те, що існують серйозні сумніви щодо можливості участі в матчі гравця Жуніора Мораєса, який опинився в стартовому складі збірної України в грі з Люксембургом.

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Вивчивши цю інформацію і відповідні правила ФІФА, FLF вирішила сьогодні виступити з офіційним зверненням до УЄФА з проханням переглянути результат матчу Люксембург – Україна 25 березня 2019 року", – йдеться в заяві FLF.

Тим часом, Федерація футболу Португалії також попросила УЄФА розслідувати можливі порушення через участь Жуніора Мораєса в матчі Португалія – Україна, який відбувся 22 березня.

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