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"От нех*р мені сьогодні робити", – Вацко відреагував на скаргу Люксембургу через натуралізацію Мораєса Україною

26 березня 23:18 683 Читать на русском
"От нех*р мені сьогодні робити", – Вацко відреагував на скаргу Люксембургу через натуралізацію Мораєса Україною
Жуніор Мораєс / фото із соцмереж

Відомий коментатор Віктор Вацко саркастично прокоментував рішення Федерації футболу Люксембургу подати скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораєса.

34’ Давід Тюрпель
 
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Жерсон Родрігес 93’

"В історії з Мораесом не покидає голови думка: у Люксембурзі самі вирішили порахувати дні, проведені Жуніором в Україні, чи хто підказав?

ФІФА поки не отримувала скарг щодо громадянства Мораєса

Уже бачу картину: сидить собі такий президент Федерації футболу Люксембурга з календарем і калькулятором і думає: "От нех*р мені сьогодні робити, то чому б не порахувати, скільки ж днів провів в Україні Мораєс", – написав Вацко у своєму Твіттері.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії вважає, що натуралізація форварда Жуніора Мораєса у збірну України відбулася з порушенням і направить відповідне звернення у ФІФА. А президент Федерації футболу Люксембургу повідомив, що його організація підготувала офіційну скаргу в УЄФА.

Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса Україною

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Євро-2020 Віктор Вацко Люксембург - Україна
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