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"Меня беспокоит, что ФФУ до сих пор не отреагировала", – Левченко прокомментировал скандал с натурализацией Мораеса

17:42 169 Читати українською
"Меня беспокоит, что ФФУ до сих пор не отреагировала", – Левченко прокомментировал скандал с натурализацией Мораеса
Евгений Левченко / соцсети

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно возможного получения технических поражений в матчах с Португалией и Люксембургомиз-за натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

"Меня чуть настораживает, что ситуацию по натурализации Мораеса все ещё никак не прокомментировали в ФФУ Все в норме, или паника? Какими законами будет руководствоваться УЕФА: международными или местными?", – написал Левченко в своем Twitter.

"Вот нех*р мне сегодня делать", – Вацко отреагировал на жалобу Люксембурга из-за натурализации Мораеса Украиной

Напомним, Федерация футбола Люксембурга подала жалобу в УЕФА касательно нарушения правил натурализации со стороны ФФУ. Ассоциация руководствуется пунктом о том, что Жуниор не пробыл на территории Украины непрерывные 5 лет.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина ФФУ Сборная Украины Евгений Левченко Люксембург Люксембург УЕФА Португалия Португалия
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