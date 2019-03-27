"Меня беспокоит, что ФФУ до сих пор не отреагировала", – Левченко прокомментировал скандал с натурализацией Мораеса

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно возможного получения технических поражений в матчах с Португалией и Люксембургомиз-за натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

"Меня чуть настораживает, что ситуацию по натурализации Мораеса все ещё никак не прокомментировали в ФФУ Все в норме, или паника? Какими законами будет руководствоваться УЕФА: международными или местными?", – написал Левченко в своем Twitter.

"Вот нех*р мне сегодня делать", – Вацко отреагировал на жалобу Люксембурга из-за натурализации Мораеса Украиной

Напомним, Федерация футбола Люксембурга подала жалобу в УЕФА касательно нарушения правил натурализации со стороны ФФУ. Ассоциация руководствуется пунктом о том, что Жуниор не пробыл на территории Украины непрерывные 5 лет.