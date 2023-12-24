"Мене ніхто не виганяв": перший українець в історії Лаціо зізнався, чому покинув римський клуб
Український півзахисник Максим Лехів напередодні залишив розташування італійської команди, ставши вільним агентом.
"Я залишив клуб, бо не бачив там розвитку. З команди мене ніхто не виганяв.
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На цей момент розглядаю декілька варіантів продовження кар'єри", – цитує Лехіва Legioners.ua.
Нагадаємо, 17-річний Маским – вихованець Львова (загравався за команду U-19). Після початку повномасштабної війни опинився в академії римського Лаціо і в лютому 2023 року підписав контракт з "орлами". Минулого сезону провів за U-17 римлян 14 матчів, в яких забив 1 гол. У поточному чемпіонаті U-18 виходив на поле лише у 2 поєдинках.
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