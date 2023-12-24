"Меня никто не выгонял": первый украинец в истории Лацио признался, почему покинул римский клуб
Украинский полузащитник Максим Лехив накануне покинул расположение итальянской команды, став свободным агентом.
"Я покинул клуб, потому что не видел там развития. Из команды меня никто не выгонял.
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На данный момент рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", – цитирует Лехива Legioners.ua.
Напомним, 17-летний Маским – воспитанник Львова (заигрывался за команду U-19). После начала полномасштабной войны оказался в академии римского Лацио и в феврале 2023 года подписал контракт с "орлами". В прошлом сезоне провел за U-17 римлян 14 матчей, в которых забил 1 гол. В текущем чемпионате U-18 выходил на поле лишь в 2 поединках.
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