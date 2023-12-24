"Я покинул клуб, потому что не видел там развития. Из команды меня никто не выгонял.

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На данный момент рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", – цитирует Лехива Legioners.ua.

Напомним, 17-летний Маским – воспитанник Львова (заигрывался за команду U-19). После начала полномасштабной войны оказался в академии римского Лацио и в феврале 2023 года подписал контракт с "орлами". В прошлом сезоне провел за U-17 римлян 14 матчей, в которых забил 1 гол. В текущем чемпионате U-18 выходил на поле лишь в 2 поединках.

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