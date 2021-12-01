"Поруч з клубом був один агент, який був дуже хорошим другом власника Адана Демірспор. У команді було чоловік 6-7 його підопічних. В один момент він став спортивним директором клубу. Якщо ти був не з ним – то все.

Гладкий зізнався, на що витратив найбільшу премію у Шахтарі

Мені прямо сказали, що я повинен заплатити йому десять тисяч доларів відразу, а потім ще п'ятнадцять. Я відповів, що ніколи і нікому не платив.

І мене відразу відсторонили від команди. Знаходили купу причин. Три гри я відразу пробув на трибуні. Потім мене викликали на розмову до президента клубу, на якому був присутній і цей генеральний директор, і запропонували забути про те, що трапилося. Я повернувся до складу на дві гри, які ми виграли.

Потім була відпустка і збори. На початку місяця я не отримав зарплату. Мені обіцяли, що все виплатять, а потім стали пропонувати перейти в інший клуб. Я відмовився. Мене відразу відправили зі зборів додому. Через тиждень мені знову пропонували трансфер в інший клуб, але я знову відмовився. Через це мене відсторонили від команди на три місяці. Мене навіть не пускали на базу. У підсумку через суди зі мною все таки розрахувалися", – розповів Гладкий у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр з 2018 по 2019 роки виступав за Різеспор, а з 2019 по 2020-й захищав кольори Адана Демірспор.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?