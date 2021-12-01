"Рядом с клубом был один агент, который был очень хорошим другом владельца Адана Демирспор. В команде было человек 6-7 его подопечных. В один момент он стал спортивным директором клуба. Если ты был не с ним – то все.

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Мне прямо сказали, что я должен заплатить ему десять тысяч долларов сразу, а потом еще пятнадцать. Я ответил, что никогда и никому не платил.

И меня сразу отстранили от команды. Находили кучу причин. Три игры я сразу просидел на трибуне. Затем меня вызвали на разговор к президенту клуба, на котором присутствовал и этот генеральный директор, и предложили забыть о случившемся. Я вернулся в состав на две игры, которые мы выиграли.

Затем был отпуск и сборы. В начале месяца я не получил зарплату. Мне обещали, что все выплатят, а потом стали предлагать перейти в другой клуб. Я отказался. Меня сразу отправили со сборов домой. Через неделю мне снова предлагали трансфер в другой клуб, но я снова отказался. Поэтому меня отстранили от команды на три месяца. Меня даже не пускали на базу. В итоге из-за судов со мной все же рассчитались", – рассказал Гладкий в программе BurBuzz.

Напомним, Александр с 2018 по 2019 годы выступал за Ризеспор, а с 2019 по 2020-й защищал цвета Адана Демирспор.

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