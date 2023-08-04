"Я не в ПАОКу. Після минулого сезону в оренді Шахтар зобов'язаний був викупити мене у грецького клубу. Тому я тепер повністю гравець донеччан. Точно не знаю, що буде далі. У мене контракт із Шахтарем на найближчі три роки. Я не залишав "гірників", зараз я повністю гравець клубу, але мене не хочуть використовувати.

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Після підписання Георгія Гочолейшвілі в клубі сказали, що не розраховують на мене, бо дадуть більше хвилин молодшому гравцеві. Але я хотів залишитися, щоб стати чемпіоном. Ось тепер я тренуюся з U-19, поки ми не досягнемо домовленості про розірвання контракту", – цитує бразильця FanDay.

Нагадаємо, що Лукас Тейлор перейшов у Шахтар з ПАОКа на правах оренди із зобов'язанням викупу. Захисник відіграв за "гірників" у 16 матчах, в яких забив один гол та оформив один асист. У другій половині сезону 2022/23 Тейлор з'являвся на полі лише в одній зустрічі.

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