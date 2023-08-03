Воротар Шахтаря Анатолій Трубін дав Інтеру слово, що підпише контракт. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Джерело зазначає, що наразі не зрозуміло, чи зможе український голкіпер стримати свою обіцянку, адже в ньому зацікавлено багато клубів (останній – Бенфіка).

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Повідомляється, що Шахтар пригрозив Трубіну місцем на лавці запасних протягом усього сезону, якщо Анатолій не продовжить контракт із донецьким клубом. Воротар сподівається піти в Інтер цього літа – переговори між клубами ще не завершені.

Нагадаємо, що Трубін не зіграв в матчі 2-го туру УПЛ проти Вереса. Про травму воротаря клуб не повідомляв.

Контракт Трубіна з "гірниками" розрахований до літа 2024 року. Взимку Анатолій матиме право підписати попередню угоду з новим клубом.

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