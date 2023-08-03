Шахтар готовий "маринувати" Трубіна в запасі весь сезон, – GdS
Воротар Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін пообіцяв Інтеру підписати контракт.
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін дав Інтеру слово, що підпише контракт. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Джерело зазначає, що наразі не зрозуміло, чи зможе український голкіпер стримати свою обіцянку, адже в ньому зацікавлено багато клубів (останній – Бенфіка).
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Повідомляється, що Шахтар пригрозив Трубіну місцем на лавці запасних протягом усього сезону, якщо Анатолій не продовжить контракт із донецьким клубом. Воротар сподівається піти в Інтер цього літа – переговори між клубами ще не завершені.
Нагадаємо, що Трубін не зіграв в матчі 2-го туру УПЛ проти Вереса. Про травму воротаря клуб не повідомляв.
Контракт Трубіна з "гірниками" розрахований до літа 2024 року. Взимку Анатолій матиме право підписати попередню угоду з новим клубом.
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