"Я не в ПАОКе. После прошлого сезона в аренде Шахтер обязан был выкупить меня у греческого клуба. Поэтому я теперь полностью игрок донетчан. Точно не знаю, что будет дальше. У меня контракт с Шахтером на ближайшие три года. Я не покидал "горняков", сейчас я полностью игрок клуба, но меня не хотят использовать.

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После подписания Георгия Гочолейшвили в клубе сказали, что не рассчитывают на меня, потому что дадут больше минут младшему игроку. Но я хотел остаться, чтобы стать чемпионом. Вот теперь я тренируюсь с U-19, пока мы не достигнем договоренности о расторжении контракта", – цитирует бразильца FanDay.

Напомним, что Лукас Тейлор перешел в Шахтер из ПАОКа на правах аренды с обязательством выкупа. Защитник отыграл за "горняков" в 16 матчах, в которых забил один гол и оформил один ассист. Во второй половине сезона 2022/23 Тейлор появлялся на поле только в одной встрече.

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