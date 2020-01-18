"Пішли всі на**ін, хто так думає": Мілевський обурений тим, що його називають алкоголіком

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський розповів, чи були в нього проблеми з алкоголем під час виступів за київське Динамо.

"Відпочивали і чудили всі. Чому алкоголіки Мілевський і Алієв? Дуже часто ставив собі це питання. Це трошки дратує. Так, люблю випити, питань немає. Але який я алкоголік?

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Алкоголіки – це люди, які збирають пляшки по Хрещатику, умовно кажучи. А подивіться, як я виглядаю. Я що, схожий на алкоголіка? Я адекватно розмовляю, адекватно все розумію, став чемпіоном Білорусі. Я знаю, що мені робити. Я – адекватна людина. Який я алкоголік? Не хочу навіть знати людей, які так думають і так кажуть. Чи можу не вживати алкоголь? Звичайно, можу.

Я не пам'ятаю, щоб я не стояв на ногах або падав. Тому не приємно, коли називають алкоголіком. Пішли вони всі на**ін, чесно. Ми з Алієвим були настільки сильними футболістами, що могли приїхати на тренування після нічних гулянок, але всіх тверезих обігравали в цьому Динамо-2", – зазначив Мілевський в програмі Вацко LIVE.

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