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Менділ підписав контракт з Шальке

17:19 84 Читать на русском
Менділ підписав контракт з Шальке
Хамза Менділ / фото: ФК Шальке

Захисник Лілля і збірної Марокко Хамза Менділ продовжить кар'єру в Шальке.

Гельзенкірхенський Шальке оголосив про підписання контракту із захисником французького Лілля Хамзою Менділем, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Сторони не розголошують фінансової складової угоди. З 20-річним футболістом укладено контракт, розрахований на 5 років.

У минулому сезоні французької Ліги 1 Менділ взяв участь в 12 матчах, в яких отримав дві жовті картки і одного разу був вилучений з поля.

Футболіст увійшов до заявки збірної Марокко на ЧС-2018, але не провів жодного поєдинку. Марокканська команда не зуміла подолати груповий етап турніру.

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Теги
Трансфери Лілль Лілль Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Хамза Менділ Хамза Менділ Шальке Шальке
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