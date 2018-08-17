Мендил подписал контракт с Шальке

Защитник Лилля и сборной Марокко Хамза Мендил продолжит карьеру в Шальке.

Гельзенкирхенский Шальке объявил о подписании контракта с защитником французского Лилля Хамзой Мендилем, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Стороны не разглашают финансовой стороны сделки. С 20-летним футболистом заключен контракт, рассчитанный на 5 лет.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Мендил принял участие в 12 матчах, в которых получил две желтые карточки и однажды был удален с поля.

Футболист вошел в заявку сборной Марокко на ЧМ-2018, но не провел ни одного поединка. Марокканская команда не сумела преодолеть групповой этап турнира.

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