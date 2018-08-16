ПСЖ викупив у Шальке Керера за 37 мільйонів євро

Захисник Шальке Тільйо Керер продовжить кар'єру у складі чинних чемпіонів Франції.

ПСЖ представив 21-річного Тільйо Керера в якості гравця клубу. Німецький захисник підписав 5-річний контракт, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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За інформацією журналіста Робіна Бейрнера, Шальке отримав за свого гравця склала 37 мільйонів євро.

"Я дуже схвильований після підписання свого контракту з Парі Сен-Жермен. Вся Європа знає про силу цього клубу. Я не можу уявити кращого місця для продовження кар'єри.

З нетерпінням чекаю зустрічі з новими одноклубниками і тренером, який продемонстрував дуже хорошу роботу в чемпіонаті Німеччини" – сказав Керер після підписання контракту.

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