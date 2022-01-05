Француза звинувачують у семи випадках згвалтування, а з серпня 27-річний оборонець перебуває в СІЗО поблизу Ліверпуля. Однак Різдво і Новий рік Менді провів в іншому місці.

Легіонер "містян" переживає за свою безпеку, оскільки справа набула значного розголосу. Керівництво слідчого ізолятора усвідомлює ризик, тому вирішило перевести Бенжамена і його спільника в Strangeways – одну з найсуворіших колонії Великої Британії, яка розташована в Манчестері, повідомляє The Sun.

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В'язниця має категорію "А" – тобто безпеці арештантів приділяють найвищу увагу. Раніше там відбували покарання чимало серійних убивць та інших особливо небезпечних злочинців. Цікаво, що просто зараз там перебувають чимало в'язнів, які вболівають за Ман Сіті. Але поспілкуватися з футболістом нагоди майже не буде – 22 години на добу засуджені перебувають у камерах.

Нагадаємо, до потрапляння у в'язницю конкурент Олександра Зінченка встиг зіграти в одному матчі АПЛ 2021/22. Менді виступає за Сіті з 2017-го, перейшовши з Монако за 57,5 млн євро. У січні відбудеться наступне судове засідання у справі підозрюваного гвалтівника.

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