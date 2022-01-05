Француза обвиняют в семи случаях изнасилования, а с августа 27-летний защитник находится в СИЗО вблизи Ливерпуля. Однако Рождество и Новый год Менди провел в другом месте.

Легионер "горожан" переживает за свою безопасность, поскольку дело получило значительную огласку. Руководство следственного изолятора осознает риск, поэтому решило перевести Бенжамена и его сообщника в Strangeways – одну из самых строгих колонии Великобритании, расположенную в Манчестере, сообщает The Sun.

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Тюрьма имеет категорию "А" – то есть безопасности арестантов уделяют самое высокое внимание. Раньше там отбывали наказание немало серийных убийц и других особо опасных преступников. Интересно, что прямо сейчас там находятся немало заключенных, болеющих за Ман Сити. Но пообщаться с футболистом возможности почти не будет – 22 часа в сутки осужденные находятся в камерах.

Напомним, до попадания в тюрьму конкурент Александра Зинченко успел сыграть в одном матче АПЛ-2021/22. Менди выступает за Сити с 2017-го, перейдя из Монако за 57,5 ​​млн. евро. В январе состоится следующее судебное заседание по делу подозреваемого насильника.

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