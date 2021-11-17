Захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді судять за підозрою у зґвалтуванні. Окремі зарубіжні медіа дуже необачно підходять до висвітлення цієї справи, публікуючи матеріали з кадрами Едуара чи Ферлана Менді, які до цього не мають жодного відношення.

Менді висунули нові обвинувачення в зґвалтуванні

Кіпер Челсі обурено опублікував фотодокази у своєму Instagram. "Сумно бачити, що у 2021 році у Франції й Англії деякі темношкірі не мають ні імені, ні обличчя. Ці помилки в підборі фотографій здаються анекдотичними. З іншого боку, у них велике значення. Але не так складно розрізнити дві особи. До того ж, клубна форма дуже допоможе!" – написав Едуар Менді.

Оборонець Реала підтримав свого колегу. "Спасибі, Едуаре! Ми в 2021 році! Зупиніться. На це піде час, але ви все-таки будете нас поважати! Подобається вам це чи ні!" – бурхливо відповів Ферлан Менді.

Нагадаємо, Бенжамена Менді підозрюють одразу в шести випадках зґвалтування з жовтня 2020-го. У серпні цього року його взяли під варту, він там залишатиметься мінімум до 24 січня.

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