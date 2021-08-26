Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді потрапив у секс-скандал, який може коштувати йому кар'єри.

Правоохоронці Чешира запроторили Бенжамена Менді до в'язниці за підозрою у 4-х випадках згвалтування у період з жовтня 2020-го по серпень 2021 року, повідомляє офіційний сайт місцевої поліції.

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Манчестер Сіті оголосив, що відсторонив 27-річного француза від клубу на час розслідування, але від детальних коментарів утримався. Поліція підтвердила, що позивачі були старші 16 років. Судове засідання призначено на 27 серпня.

Нагадаємо, Менді конкурує у Манчестер Сіті з Олександром Зінченком за позицію лівого захисника. У минулому сезоні АПЛ Бенжамен провів 13 матчів.

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