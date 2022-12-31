"Кріштіану Роналду дуже щасливий у Ман Юнайтед.

Останні результативні дії Роналду в 2021 році у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі – 3:1

Він продовжить свої сильні та відмінні виступи, як і завжди протягом кар'єри. Упевнений, що сезон буде для нього чудовим", – цитує Мендеш Manchester Evening News.

Нагадаємо, влітку 36-річний португалець несподівано перебрався з Ювентуса до табору "червоних дияволів". У нинішньому сезоні АПЛ Кріштіану провів 15 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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