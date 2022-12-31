"Криштиану Роналду очень счастлив в Ман Юнайтед.

Последние результативные действия Роналду в 2021 году в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:1

Он продолжит свои сильные и отличные выступления, как всегда на протяжении карьеры. Уверен, что сезон будет для него отличным", – цитирует Мендеш Manchester Evening News.

Напомним, летом 36-летний португалец неожиданно перебрался из Ювентуса в лагерь "красных дьяволов". В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану провел 15 матчей, в которых отличился 8-мя голами и тремя ассистами.

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