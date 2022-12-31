На старті поєдинку Роналду змарнував чудовий момент, пробивши над поперечкою, але вже через 2 хвилини Мактомінай після відскоку від Кріштіану відкрив рахунок у зустрічі. До перерви манкуніанці забили ще двічі – спочатку Бен Мі забив у власні ворота, а пізніше забив і Роналду. Леннон відіграв один м'яч, але Манчестер Юнайтед втримав перемогу.

Манчестер Юнайтед переміг Бернлі в останньому матчі року в АПЛ – Роналду оформив гол+пас

Таким чином, "червоні дияволи" набрали 31 бал та розташувались на 6 позиції, а от Бернлі з 11 пунктами залишився у зоні вильоту.