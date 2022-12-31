Останні результативні дії Роналду в 2021 році у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі – 3:1
09:19 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед впевнено переграв Бернлі у поєдинку 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.
завершено
27’ Бен Мі
Аарон Леннон 38’
27’ Бен Мі
38’ Аарон Леннон
На старті поєдинку Роналду змарнував чудовий момент, пробивши над поперечкою, але вже через 2 хвилини Мактомінай після відскоку від Кріштіану відкрив рахунок у зустрічі. До перерви манкуніанці забили ще двічі – спочатку Бен Мі забив у власні ворота, а пізніше забив і Роналду. Леннон відіграв один м'яч, але Манчестер Юнайтед втримав перемогу.
Манчестер Юнайтед переміг Бернлі в останньому матчі року в АПЛ – Роналду оформив гол+пас
Таким чином, "червоні дияволи" набрали 31 бал та розташувались на 6 позиції, а от Бернлі з 11 пунктами залишився у зоні вильоту.
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