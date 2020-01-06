Меморіал Баннікова може тимчасово змінити прописку

Престижний футбольний турнір може переїхати у західну Україну.

Меморіал Віктора Баннікова цьогоріч може відбутись на стадіоні Миная, повідомляє офіційний сайт команди. Арена закарпатського клубу розрахована на 1312 глядачів, а сам турнір пройде з 24 по 31 серпня.

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"Чим більше викликів у клубу, тим більше потреб в інфраструктурі. Ми постійно працюємо над цим, вдосконалюємо наш стадіон. Не так давно нашу арену з візитом відвідав голова Української Асоціації футболу Андрій Павелко. Він був дуже задоволений нашою інфраструктурою і зізнався, що у нас вона одна з найкращих в Першій лізі. Але ми прагнемо більшого. Наприклад, не виключено, що на стадіоні Минай у 2020-му році пройде міжнародний турнір імені В. Баннікова за участі юнацької збірної України. Це новий цікавий досвід", – розповів в інтерв’ю прес-службі ФК Минай президент закарпатського клубу Валерій Пересоляк.

Нагадаємо, меморіал Віктора Баннікова – щорічне футбольне змагання для юнацьких збірних, що носить ім'я воротаря збірної СРСР і першого президента Федерації футболу України Віктора Баннікова (1938-2001). Засноване в 1998 році як змагання юнацьких команд українських клубів.

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