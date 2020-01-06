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Президент Миная розповів про амбітні плани клубу – закарпатці хочуть вийти в УПЛ вже цього року

00:13 391 Читать на русском
Президент Миная розповів про амбітні плани клубу – закарпатці хочуть вийти в УПЛ вже цього року
Кобін та Пересоляк / Фото PMG

Президент Миная Валерій Пересоляк оцінив перспективи свого клубу у другій частині сезону 2019/20.

"Звичайно, хочеться поборотися за трійку в Першій лізі та вийти в УПЛ. Принаймні, варто спробувати.

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Також хочеться якомога вище піднятися в Кубку України. У нас амбітний тренер, амбітні гравці, які самі цього дуже прагнуть. Тому ми і ставимо високі задачі. Але побачимо, як все складеться. Головне, щоб гравці і далі грали з бажанням, боролися не просто за результат, а й за честь клубу", – цитує Пересоляка офіційний сайт Миная.

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Нагадаємо, закарпатський клуб лише 2019 року піднявся з Другої в Першу лігу, однак на зимову перерву пішов серед лідерів – четверте місце. Також команда Василя Кобіна продовжує боротьбу у Кубку України, де на стадії 1/4 фіналу протистоятиме Інгульцю.

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