Мемориал Банникова может временно сменить прописку

Престижный футбольный турнир может переехать в западную Украину.

Мемориал Виктора Банникова в этом году может пройти на стадионе Миная, сообщает официальный сайт команды. Арена закарпатского клуба рассчитана на 1312 зрителей, а сам турнир пройдет с 24 по 31 августа.

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"Чем больше вызовов у клуба, тем больше потребностей в инфраструктуре. Мы постоянно работаем над этим, совершенствуем наш стадион. Не так давно нашу арену с визитом посетил председатель Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко. Он был очень доволен нашей инфраструктурой и признался, что у нас она одна из лучших в Первой лиге. Но мы хотим большего. Например, не исключено, что на стадионе Минай в 2020 году пройдет международный турнир имени В. Банникова при участии юношеской сборной Украины. Это новый интересный опыт", – рассказал в интервью пресс-службе ФК Минай президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.

Напомним, мемориал Виктора Банникова – ежегодное футбольное соревнование для юношеских сборных, носит имя вратаря сборной СССР и первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова (1938-2001). Основано в 1998 году как соревнование юношеских команд украинских клубов.

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