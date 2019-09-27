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Мелікян став помічником Мазяра у Львові

00:31 116 Читать на русском
Мелікян став помічником Мазяра у Львові
Єгіше Мелікян / фото: ФК Львів

Колишній тренер Сталі Єгіше Мелікян приєднався до тренерського штабу Львова.

40-річний Мелікян працюватиме асистентом головного тренера Львова Володимира Мазяра, повідомляє прес-служба клубу.

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Термін угоди львівського клубу з тренером укладено на один рік. Основним обов'язком Мелікяна станее тактична підготовка команди. Варто зазначити, що раніше Єгіше тренував такі команди як донецький Металург та кам'янська Сталь.

Нагадаємо, матч 9-го туру УПЛ Львів проведе на виїзді проти Олександрії, початок гри о 19:30.

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