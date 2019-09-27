Меликян стал помощником Мазяра во Львове

Бывший тренер Стали Егише Меликян присоединился к тренерскому штабу Львова.

40-летний Меликян будет работать ассистентом главного тренера Львова Владимира Мазяра, сообщает пресс-служба клуба.

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Срок соглашения львовского клуба с тренером заключен на один год. Основной обязанностью Меликяна станее тактическая подготовка команды. Стоит отметить, что ранее Егише тренировал такие команды как донецкий Металлург и каменская Сталь.

Напомним, матч 9-го тура УПЛ Львов проведет на выезде против Александрии, начало игры в 19:30.

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