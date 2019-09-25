Кубок України: Олександрія дотиснула Діназ, Чорноморець поступився Миколаєву: результати матчів 3-го попереднього етапу

Відбулися матчі 3-го попереднього раунду Кубка України 2019/20. Результати поєдинків ігрового дня – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 3-й попередній раунд

Кремінь – Олімпік – 2:3

Голи: Сидоренко, 9, Кошман, 79 – Чінеду, 14, Зотько, 40 (п), Пасіч, 54

Миколаїв – Чорноморець – 1:0

Гол: Панасенко, 77

Вилучення: Павлюк, 87

Діназ – Олександрія – 0:1

Гол: ?, 104

Буковина – Львів – 0:2

Голи: Ренан, 17, 87

Агробізнес – СК Дніпро-1 – (16:00)

Минай – Волинь (16:00)

Інгулець – Карпати – (17:00)

Альянс – Балкани (18:00)

Оболонь – Гірник-Спорт (19:00)

Рух – Маріуполь (матч відбудеться 2 жовтня)

Олімпік без проблем розібрався з представником Першої Ліги. Зауважимо, що Кремінь спромігся забити два голи у ворота донеччан, але виходу у наступну стадію Кубка Укарїни цього було недостатньо.

Миколаєв завдяки голу Панасенка в середині другого тайму здолав Чорноморець. Одесити наприкінці матчу залишилися в меншості через вилучення Павлюка.

Львів на виїзді переміг Буковину. Бразилець Ренан забив в дебюті поєдинку, а на останніх хвилинах він же закріпив перевагу підопічних Мазяра.

Олександрія, яка грала дублюючим складом, лише в екстра-таймі зуміла дотиснути друголіговий Діназ. Господарі завершували гру в меншості.