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Мелікян: Шахтар для нас не конкурент – у нас свої конкуренти

22 листопада 22:45 124 Читать на русском
Мелікян: Шахтар для нас не конкурент – у нас свої конкуренти
Єгіше Мелікян / ФК Шахтар

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував розгромну поразку своєї команди від донецького Шахтаря (1:4) у матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги.

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

"Наскільки ми фізично готові – настільки і могли грати. У другому таймі поступилися фізично. Знали, який у Шахтаря клас, вони його показали і заслужено виграли. Ми на правильному шляху, команда знає, що робити на полі. Шахтар для нас не конкурент – у нас свої конкуренти. Будемо показувати наш результативний футбол проти наших конкурентів. У нас все буде добре.

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Психологічно наша команда стійка. Не думаю, що другий гол Шахтаря відправив нас у нокдаун. Просто була обрана така ризикована тактика грати в високий-середній пресинг, чинити тиск. Я хотів грати сміливіше, рахунок неприємний, але у нас це вийшло. Видно, що є командний дух.

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У Шахтаря інша динаміка, інша швидкість, інший рівень. Не хочу порівнювати Львів з Шахтарем, нам ще далеко до їхнього рівня. Будемо намагатися показувати, що ми сильніші у матчах з конкурентами", – сказав Мелікян у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, у матчі-відкритті 15-го туру Львів на виїзді зазнав нищівної поразки від донецького Шахтаря з рахунком 4:1. Після цього матчу львів’яни з 11-ма балами продовжують посідати передостанню сходинку турнірної таблиці. Шахтар – перший з відривом від другого місця у 15 очок.

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