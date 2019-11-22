Мелікян: Шахтар для нас не конкурент – у нас свої конкуренти

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував розгромну поразку своєї команди від донецького Шахтаря (1:4) у матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги.

"Наскільки ми фізично готові – настільки і могли грати. У другому таймі поступилися фізично. Знали, який у Шахтаря клас, вони його показали і заслужено виграли. Ми на правильному шляху, команда знає, що робити на полі. Шахтар для нас не конкурент – у нас свої конкуренти. Будемо показувати наш результативний футбол проти наших конкурентів. У нас все буде добре.

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Психологічно наша команда стійка. Не думаю, що другий гол Шахтаря відправив нас у нокдаун. Просто була обрана така ризикована тактика грати в високий-середній пресинг, чинити тиск. Я хотів грати сміливіше, рахунок неприємний, але у нас це вийшло. Видно, що є командний дух.

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У Шахтаря інша динаміка, інша швидкість, інший рівень. Не хочу порівнювати Львів з Шахтарем, нам ще далеко до їхнього рівня. Будемо намагатися показувати, що ми сильніші у матчах з конкурентами", – сказав Мелікян у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, у матчі-відкритті 15-го туру Львів на виїзді зазнав нищівної поразки від донецького Шахтаря з рахунком 4:1. Після цього матчу львів’яни з 11-ма балами продовжують посідати передостанню сходинку турнірної таблиці. Шахтар – перший з відривом від другого місця у 15 очок.

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