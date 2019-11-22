Каштру: Львів не ховався від футболу, а постійно ускладнював нам гру

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Львовом (4:1) у матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги.

"Чи не було страшнувато після першого тайму за рахунку 1:1? Такого не було. Такого й не повинно бути. Розуміли, що могли втратити очки. Треба робити все правильно. Якщо виконуєш план на гру – знаходишся набагато ближче до перемоги. Сьогодні в першому таймі ми були не настільки організовані, як хотілося б.

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Однак у другому таймі змогли адаптуватися до гри і показати все, що потрібно – створили багато моментів, не підпускали Львів до своїх воріт. Це хороший результат проти команди, яка добре грала, не ховалась від футболу, високо пресингувала і ускладнювала нам гру.

Ключовим став третій гол. Якби не третій гол, Львів міг би зрівняти. Львів дуже хороша команда, але у другому таймі ми не давали їм розвинути ту гру, яку вони показали у першому таймі", – сказав Каштру в інтерв’ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар завдяки хет-трику Мораєса та голу Алана Патріка на власному полі розгромив Львів і відірвався від найближчого переслідувача вже на 15 очок.

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