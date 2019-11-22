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Каштру: Львів не ховався від футболу, а постійно ускладнював нам гру

21:47 63 Читать на русском
Каштру: Львів не ховався від футболу, а постійно ускладнював нам гру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Львовом (4:1) у матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги.

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

"Чи не було страшнувато після першого тайму за рахунку 1:1? Такого не було. Такого й не повинно бути. Розуміли, що могли втратити очки. Треба робити все правильно. Якщо виконуєш план на гру – знаходишся набагато ближче до перемоги. Сьогодні в першому таймі ми були не настільки організовані, як хотілося б.

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Однак у другому таймі змогли адаптуватися до гри і показати все, що потрібно – створили багато моментів, не підпускали Львів до своїх воріт. Це хороший результат проти команди, яка добре грала, не ховалась від футболу, високо пресингувала і ускладнювала нам гру.

Ключовим став третій гол. Якби не третій гол, Львів міг би зрівняти. Львів дуже хороша команда, але у другому таймі ми не давали їм розвинути ту гру, яку вони показали у першому таймі", – сказав Каштру в інтерв’ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар завдяки хет-трику Мораєса та голу Алана Патріка на власному полі розгромив Львів і відірвався від найближчого переслідувача вже на 15 очок.

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Шахтар Шахтар Львів Львів Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Львів
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