Український спортсмен Олексій Середа пробився у півфінал стрибків у воду на Олімпійських іграх у Токіо.

Уродженець Миколаєва посів 6-е місце у кваліфікації, завдяки чому здобув путівку у півфінал чоловічих олімпійських змагань зі стрибків у воду з вишки (10 метрів).

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Олексій Середа став першим в історії України стрибуном у воду, який подолав етап кваліфікації. 15-річний спортсмен продовжить боротьбу за фінал у наступній стадії.

Зауважимо, на Олімпіаді у Токіо Середа представляє Луганську область. У 2021 році Олексій став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Півфінал олімпійського турніру за участю українця відбудеться 7 серпня о 04:00 за київським часом.

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