"Футбол 24" знайомить із Даяною Ястремською, яка потрапила у допінговий скандал через незахищений секс та представила Україну в тенісі на Олімпійських іграх у Токіо.

Уродженка Одеси Даяна Ястремська завоювала свій перший професіональний титул ще у 15 років на 25-тисячному турнірі ITF у Бразилії (2015-й). У 16 років вона пробилася до фіналу юнацького Вімблдону (2016-й) та Відкритого чемпіонату Австралії. А вже у 2018-му юна Ястремська сенсаційно перемогла на престижних змаганнях WTA у Гонконзі.

Тож не дивно, що цьогоріч Даяна вирушила на Олімпійські ігри у Токіо в складі збірної України. На Олімпіаді-2020 тенісистці не вдалося спробувати медаль на смак. Вона вибула ще у перших колах одиночних та парних жіночих змагань. До слова, на токійських Іграх атлетка навіть зіграла у парі з Еліною Світоліною. Неабияка популярність, на диво, прийшла до Ястремської вже після Олімпіади – у серпні Міжнародна федерація тенісу (ITF) зняла зі спортсменки звинувачення щодо допінгової справи.

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Ще на початку січня 2021-го тенісистку запідозрили у вживанні забороненого препарату – местеролона. Німецьке видання Der Spiegel опублікувало припущення, що Даяна могла "підчепити" допінг під час статевого акту. Однак батько українки заперечував цю інформацію та навіть погрожував журналістам судом. Пізніше Ястремська підтвердила цю версію, а на початку серпня її прийняла Міжнародна федерація тенісу.

Даяна та її хлопець стверджують, що напередодні допінг-тесту разом провели ніч. Вони, нібито, займалися сексом двічі – вночі та зранку. За кілька годин після останнього акту вона здала тест, не знаючи, що її бойфренд вживає препарат з "чорного списку" ВАДА. Тенісистка навіть пройшла перевірку на поліграфі, яка з імовірністю більше ніж 99% підтвердила, що вона ніколи навмисно не використовувала заборонені речовини. Концентрація местеролона в її аналізах була незначною, а у зразку волосся препарату геть не виявили. Це означало, що атлетка не вживала речовину систематично.

Даяна навіть могла безкарно уникнути допінг-проби у той день, вона б відбулася лише попередженням. Крім того, препарат местеролон шкодить жінкам, а серед тенісистів його взагалі не прийнято вживати для покращення своїх спортивних результатів.

Статеве життя другої ракетки України, найімовірніше, залишилися б особистою справою Ястремської, якби вона не провалила тест. Але завдяки цьому курйозу популярність Даяни неабияк зросла. Підписники 21-річної тенісистки в Instagram називають її "Новим секс-символом українського спорту" та мотивують до підкорення найвищих кортів світу.

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