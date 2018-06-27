Мексика – Швеція: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Мексика та Швеція зустрінуться 27 червня в Єкатеринбурзі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Мексика – Швеція відбудеться на стадіоні Центральний в Єкатеринбурзі 27 червня о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Мексика – Швеція, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британська контора William Hill вважає фаворитом поєдинку збірну Мексику. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,37, а на успіх шведів – 3,00. Імовірність нічиєї оцінюється балом 3,20.

Подібні прогнози дають і фахівці із Bwin. Коефіцієнт на перемогу мексиканців – 2,40. Потенційна перемога Швеції оцінюється балом 3,10, нічия – 3,20.

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Один із лідерів збірної Мексики, кіпер Гільєрмо Очоа розповів, що команді важливо перемогти Швецію і посісти перше місце у групі. Наразі "Триколор" має 6 очок і їм достатньо не програти скандинавам, щоб гарантувати вихід до 1/8 фіналу. Шведи ж для продовження боротьби за Кубок світу мають перемагати Мексику і сподіватися, що німці не впораються із Південною Кореєю.