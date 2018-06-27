Мексика – Швеция: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Мексика и Швеция встретятся 27 июня в Екатеринбурге на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Мексика – Швеция состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге 27 июня в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Мексика – Швеция, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британская контора William Hill считает фаворитом поединка сборную Мексику. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 2,37, а на успех шведов – 3,00. Вероятность ничьей оценивается баллом 3,20.

Подобные прогнозы дают и специалисты из Bwin. Коэффициент на победу мексиканцев – 2,40. Потенциальная победа Швеции оценивается баллом 3,10, ничья – 3,20.

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Один из лидеров сборной Мексики, кипер Гильермо Очоа рассказал, что команде важно победить Швецию и занять первое место в группе. Сейчас у "Триколора" 6 очков и им достаточно не проиграть скандинавам, чтобы гарантировать выход в 1/8 финала. Шведы же для продолжения борьбы за Кубок мира должны побеждать Мексику и надеяться, что немцы не справятся с Южной Кореей.