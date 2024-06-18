Очоа: Мексиці важливо перемогти Швецію і посісти перше місце у групі

Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа прокоментував перемогу над Південною Кореєю та поділився очікуваннями на матч проти Швеції.

"Ми залишалися сконцентровані на протязі матчу. Для нас ключове – це отримувати радість від гри. Ми граємо з характером. Я задоволений фізичною формою, грою, командою – кожен робить свою роботу, грає на максимумі, так набагато легше перемогти.

Для нас першочергово виграти у Швеції і посісти перше місце в групі.

Ми розуміємо, що у корейської команди своя швидкість і динаміка, у шведської – своя. Ми, можливо, змінимо схему на полі, з урахуванням швидкості і динаміки буде інша система. Але шведи теж люблять схему 4-4-2. Ми готові застосувати будь-яку систему, яка нам допоможе", – цитує мексиканця ТАСС.

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